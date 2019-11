È durante un panel all’Austin Film Fest che lo sceneggiatore Lawrence Kasdan conferma di aver concluso definitivamente il suo lavoro nel mondo di Star Wars. L’autore delle sceneggiature di Solo: a Star Wars Story (quest’ultima insieme a suo figlio Jonathan), oltre che di film come I Predatori dell’Arca Perduta, Il Grande Freddo, Silverado e Guardia del Corpo, ha deciso di lasciare definitivamente la saga in mano alle nuove generazioni.

A quanto pare, dopo Solo la Lucasfilm voleva continuare a coinvolgerlo nello sviluppo del franchise, arrivando a inviare appositamente una persona a casa sua per consegnargli uno script di un nuovo progetto… che però Kasdan si è rifiutato di guardare:

Non ho mai voluto incontrare quel povero messaggero che mi avevano inviato! Gli ho detto: “Non posso prendere il pacco.” Non volevo sedermi e leggere il film di Star Wars di qualcun altro. Semplicemente, non mi interessa più Star Wars.

Attenzione, non pensate nemmeno per un secondo che io non sappia quanto sono fortunato a ricevere script di Star Wars e a poter dire “No, non lo accetto”. Ho una posizione davvero privilegiata, e non lo do per scontato.