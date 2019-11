Noi stessi, chiacchierando con Tim Miller sul set diun anno abbondante fa, non potevamo esimerci dal domandare al regista, il regista scelto dalla Skydance Media, dalla 20Th Century Fox, dalla Paramount e da James Cameron, per portare sul grande schermo questa nuova avventura, come funzionasse in termini pratici il collaborare con una leggenda come Cameron.

Il regista ci aveva fatto capire che non si trattava di una relazione “semplicissima”: “Jim è davvero una delle persone più intelligenti che ti possa capitare di incontrare in vita. Meticoloso a livelli assurdi, ha sempre un’opinione molto precisa. Si tratta di un’opinione che condivido sempre? No! Gradisce sempre le mie idee? No! Ma fra noi c’è questo salutare botta e risposta utile al raggiungimento del miglior risultato. Amo davvero le idee che siamo finiti per mettere nel film, film che penso risulterà grandioso. È uno dei miei filmmaker preferiti, da sempre, ed è un onore lavorare con lui, anche quando non sono le mie proposte a “vincere”. E va bene così. È Jim “Fuckin’” Cameron. Cioè, cosa gli puoi dire? No? Con lui non funziona.”

Ora, in una nuova intervista (via Screenrant) è stato proprio il papà della saga nonché produttore di Terminator: Destino Oscuro James Cameron a toccare la questione.

Cameron si è così espresso:

Direi che le battaglie creative sono state molteplici. E il sangue che è scorso durante quelle battaglie viene ancora rimosso dalle pareti. È un film forgiato nel fuoco! Quindi sì, ma sai, fa parte del processo creativo stesso. Per dire, il lavoro insieme a Robert per Alita è stato molto diverso. Robert amava lo script, amava ogni aspetto e mi diceva “Voglio solo girare questo film e voglio girarlo nella maniera in cui lo vedi”. E io gli dicevo “No, devi fare il tuo film”. Con Tim l’esperienza è stata opposta. Lui voleva fare il suo film e io gli dicevo “Sì, però sai, due o tre cosine di questo mondo le conosco”. Diciamo che ho vissuto due situazioni diametralmente opposte come produttore.

Terminator: Destino Oscuro è uscito nei cinema italiani il 31 ottobre, noi abbiamo visitato il set:

Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger figurano nel cast. La pellicola, ricordiamo, si pone come vero e proprio sequel dei prime due, leggendari episodi della saga.

David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che hanno lavorato a stretto contatto Ellison e Cameron, figurano tra gli sceneggiatori.

