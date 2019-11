Se un anno fadominava la classifica del 1 novembre, ieri è stata La Famiglia Addams a farla da padrone: gli incassi complessivi della giornata sono stati in pari rispetto al 2018, con circa cinque milioni di euro. Il film d’animazione raccoglie un milione di euro, ottenendo una media superiore ai duemila euro e salendo a un milione e mezzo in due giorni.

Sale al secondo posto Il Giorno più Bello del Mondo, con 913mila euro (una forte crescita rispetto al lancio) e un totale di 1.2 milioni di euro in due giorni. Al terzo posto Joker tiene ancora benissimo, incassando oltre 690mila euro e salendo a 25.8 milioni di euro complessivi. Al quarto posto Maleficent – Signora del Male incassa 658mila euro e sale a 9.3 milioni complessivi.

Al quinto posto L’Uomo del Labirinto incassa 384mila euro e sale a quasi 600mila euro in tre giorni.

Sesta posizione per Terminator – Destino Oscuro, che non sfonda con 276mila euro e sale a 416mila euro in due giorni. Segue Downton Abbey, con 274mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro, mentre crolla dal secondo all’ottavo posto Stephen King’s Doctor Sleep, con 270mila euro e un totale di 661mila euro in due giorni: è evidente che la pellicola ha subito un contraccolpo dal post-Halloween.

Potete commentare qui sotto o sul forum.