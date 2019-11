e Arnold Schwarzenegger sono tornati insieme sul grande schermo per, film di Tim Miller appena approdato in sala che si pone come sequel di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio. Ma ci sono possibilità che la Hamilton torni nuovamente in un prossimo futuro a vestire i panni di Sarah Connor per un altro capitolo del franchise?

ComicBook.com ha chiesto all’attrice proprio questo, ovvero se è disposta a vestire nuovamente in futuro i panni dell’amato personaggio:

Sai, non dipende da me. Scelgo il mio lavoro in base alla storia e al personaggio, quindi se c’è ed è abbastanza buono, vorrei farlo.

Terminator: Destino Oscuro è arrivato nei cinema italiani il 31 ottobre, noi abbiamo visitato il set:

Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger figurano nel cast. La pellicola, ricordiamo, si pone come vero e proprio sequel dei prime due, leggendari episodi della saga.

David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che hanno lavorato a stretto contatto Ellison e Cameron, figurano tra gli sceneggiatori.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!