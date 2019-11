Oh mio Dio. Spero riescano a contattarmi prima che diventi un cadavere. Vogliamo volare ancora. Spero che Disney+ abbia un grande successo e spero di riuscire a farlo, perché [Winifred Sanderson] è, ovviamente, uno dei miei personaggi preferiti. [..] Non vedo l’ora di leggere la sceneggiatura. Vediamo cosa succede.

Nei giorni scorsi abbiamo appreso la notizia che il sequel diapproderà prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+. Non sappiamo molto del progetto ancora, è lecito chiedersi quindi se effettivamente le sorelle Sanderson originali torneranno nel film., intervistate da to Entertainment Tonight hanno parlato della questione, rivelando che sarebbero ovviamente disposte a tornare a vestire i panni di Winifred e Mary Sanderson. Bette Midler ha dichiarato:

Kathy Najimy ha poi aggiunto:

Ne ho sentito parlare in rete contemporaneamente con tutti gli altri. Ma ecco una risposta onesta: Sarah [Jessica Parker] e Bette e tutti noi abbiamo un milione di progetti e cose a cui stiamo lavorando, quindi non so se ci offriranno qualcosa. Sempre che i nostri mondi possano unirsi da permetterci di lavorare insieme tutte e tre. Sono felice che venga fatto, perché i fan sono molto rabbiosi e lo voglio davvero. [E] Se poi non fossimo tutte disponibili per farne parte penso che sarebbe davvero bello fare almeno un cammeo. Sarebbe davvero divertente.

Scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, su una storia di Garris e David Kirschner, Hocus Pocus venne diretto da Kenny Ortega: la pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un vero e proprio cult in home video durante gli anni novanta. Nel cast anche Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw e Doug Jones.

