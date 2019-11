Perché Owen Shaw, interpretato da, non è comparso in? La risposta è molto semplice, come dichiarato dal regista David Leitch: semplicemente non c’era spazio per lui.

Lo spin-off del franchise di Fast & Furious, ricordiamo, è disponibile in home video negli Stati Uniti da ieri, perciò la stampa ha avuto modo di partecipare a un nuovo tour promozionale.

Screenrant ha chiesto al regista che fine ha fatto il fratello del personaggio di Jason Statham e la risposta è stata la seguente:

Non lo so. Non avevo in mente una storia per il personaggio di Owen o un’idea di dove potesse essere nel frattempo. Ma sono certo che stia facendo qualcosa nell’universo di Shaw con Queenie, pronto a tornare in questo mondo in qualunque momento. Questo è certo.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw è arrivato al cinema l’8 agosto 2019. In home video in Italia arriverà il 3 dicembre.

Questa la sinossi:

Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs (Johnson), fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw (Statham), ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel settimo episodio del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda.