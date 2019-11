(Wolf of Wall Street, Suicide Squad) e Christina Hodson, la sceneggiatrice di Bumblebee e hanno avviato un programma per la scrittura di film d’azione al femminile.

Questo “Lucky Exports Pitch Program” sarà guidato da Margot Robbie, Josey McNamara e Tom Ackerley della LuckyChap Entertainment e Chrtistina Hodson e Morgan Howell della Hodson Exports.

La nuova iniziativa ha selezionato sei donne per partecipare a un programma di quattro settimane dove dovranno trovare, delineare e sviluppare le loro idee in delle proposte pronte da essere inoltrate a uno studio. I progetti dovranno essere per film d’azione in maniera tale da dimostrate l’effettiva abilità delle partecipanti nella scrittura di action movie. A produrli saranno poi la LuckyChap Entertainment e la Hodson Exports anche se dovrà trattarsi di pellicole con un budget pari (o inferiore) ai 30 milioni di dollari.

La “quattro settimane” è ufficialmente partita ieri e terminerà il 6 docembre: le sei selezionate sono Sue Chung, Charmaine DeGrate, Eileen Jones, Faith Liu, Dagny Looper e Maria Sten.

Come parte del programma, affermati attori, registi, produttori e sceneggiatori parteciperanno a Q&A informali e workshop. Fra gli e le speakers troviamo Lindsey Beer, Max Borenstein, Peter Craig, Sue Kroll, Chris Morgan, Chantal Nong, Zak Penn, Geneva Robertson-Dworet, Bek Smith, Chad Stahelski, Oren Uziel e Courtenay Valenti.

I protagonisti di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), oltre aHarley Quinn (Margot Robbie), sono Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), l’investigatrice Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato l’intenzione di girare un film vietato ai minori. L’uscita è prevista per il 6 febbraio 2020.