La storia segue le vicende di un killer della mafia di Kansas City che vive alla macchia grazie al programma di protezione testimoni, ma che ha problemi di memoria. Quando il passato torna nella sua vita rendendolo un ricercato, all’uomo resta poco tempo per salvare le unica cose ad essergli rimaste: sua figlia e sua nipote.

Il progetto segna la seconda collaborazione tra Gibson, Grillo e Carnahan dopo Boss Level, attualmente in fase di post-produzione.

Leo From Toledo è tratto da uno script originale di Dan Casey. Lawrence Grey figurerà come produttore attraverso la società Grey Matter Productions assieme a Carnahan e a Grillo e alla loro WarParty Films. Noah Rosen sarà produttore esecutivo con Ben Everard della Grey Matter Productions.

Dopo The Grey, Carnahan ha diretto Stretch – Guida o muori, alcuni episodi di The Blacklist e State of Affairs. Al momento, come dicevamo, è impegnato con la post-produzione di Boss Level che avrà nel cast anche Naomi Watts, Michelle Yeoh, Annabelle Wallis, Ken Jeong e Mathilde Olliver.

Grillo sarà prossimamente in The Hitman’s Wife’s Bodyguard, No Man’s Land e The Gateway; Gibson in Waldo e Force of Nature dopo Il professore e il pazzo.

Che ne dite di questo nuovo progetto con Mel Gibson e Frank Grillo?