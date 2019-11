Il franchise horror diha generato ben 7 film e un reboot datato 2010. Quest’ultimo tuttavia non è riuscito a risollevare le sorti del franchise e nessun sequel è stato mai realizzato. Tuttavia in molti sperano che venga realizzato un reboot di Nightmare, anche se nulla di certo si è mai palesato al riguardo. In tal senso c’è qualcuno a cui piacerebbe mettere mano all’iconografia di Freddy Krueger. Stiamo parlando die il suo partner di produzione, della SpectreVision.

Parlando con ComingSoon.net Noah ha dichiarato:

È un vero progetto da sogno, per noi avere la possibilità di girare un film in quel franchise. E come ho già detto, abbiamo una visione molto specifica. Penso che sarebbe molto eccitante e sorprendente fare un remake di quel franchise.

Wood ha poi aggiunto:

[..] È interessante anche pensare a cosa potremmo fare con un franchise come quello che si reinventa o crea qualcosa di nuovo, giocando con il tono e la chiave del franchise [..] È un modo divertente di pensare a queste cose.

Ricordiamo che la SpectreVision di Elijah Wood e Daniel Noah ha prodotto film come Mandy, A Girl Walks Home Alone at Night, Color Out of Space e Daniel Isn’t Real.

Ecco la sinossi ufficiale del primo Nightmare – dal Profondo della Notte del 1984:

L’adolescente Nancy sogna macabri incubi, dove qualcosa di mostruoso e terrificante mostra la volontà di ucciderla senza pietà. Il problema è che i danni inferti nel sogno sembrano inspiegabilmente ripercuotersi nella realtà. Nel frattempo, i suoi compagni di classe, le cui notti sono infestate dagli stessi incubi, vengono trucidati nel sonno dall’orribile demone. Nancy sembra essere l’unica a rendersi conto di quanto stia succedendo, ma la polizia ignora i suoi appelli…

