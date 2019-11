Secondo quanto riportato da Deadline saranno i protagonisti di, action thriller che verrà diretto da(Casino Royale) per la Millennium Media.

Scritto da Richard Wenk (The Equalizer 2) il film segue la storia di Rembrandt (Keaton) e Anna (Maggie Q), due dei più noti assassini del mondo che condividono un misterioso passato legato al Vietnam. Per anni hanno viaggiato per il mondo in preda alla loro competizione. Ma quando il mentore di Anna, Moody (Jackson), viene assassinato lei e Rembrandt dovranno stringere un’alleanza e tornare in Vietnam per rintracciare l’assassino dell’uomo.

Arthur Sarkissian (Rush Hour) produrrà il progetto insieme a Moshe Diamant (The Hurricane Heist) e a Rob Van Norden (Rambo: Last Blood). Tra i produttori esecutivi troviamo invece Avi Lerner, Trevor Short, Boaz Davidson, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger, Gareth West, Christa Campbell, Lati Grobman e Lonnie Ramati.

La produzione del lungometraggio avrà inizio l’8 gennaio 2020 e le riprese si svolgeranno a Londra, Bucarest e a DaNang, in Vietnam.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Michael Keaton in The Trial of the Chicago 7 e in What Is Life Worth. Samuel L. Jackson lo vedremo invece nel sequel di Come ti Ammazzo il Bodyguard (The Hitman’s Wife’s Bodyguard), nel film targato Apple Tv The Blanker e in un nuovo progetto legato al franchise di Saw. Vedremo infine Maggie Q nel film di Fantasy Island e poi in The Argument e in Long Gone Heroes.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!