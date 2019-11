La data di uscita ufficiale dinelle sale è stata fissata al 6 maggio 2022. Non sappiamo altro sul progetto, se non che Martin Freeman tornerà a vestire i panni di Everett Ross, si presume insieme agli altri membri del cast principale. In tal senso un attore già visto nel primo capitolo ha sottolineato il suo desiderio di tornare anche nel sequel del cinecomic. Stiamo parlando di, che in Black Panther ha vestito i panni di W’Kabi, migliore amico di T’Challa.

Durante un podcast di ReelBlend ha dichiarato:

Non lo so ancora [se tornerò nel cast]. Ma lo sperò! Nessuna pressione, la storia è la chiave di tutto.

L’attore con queste parole ha sottolineato il fatto che Ryan Coogler ha effettivamente iniziato a scrivere la storia per il film in questo periodo.

Sul primo film di Black Panther

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

FONTE: CB