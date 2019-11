, star della serie Blossom quando era una teenager e poi successivamente della sitcom The Big Bang Theory nei panni difarà il suo debutto dietro la macchina da presa al cinema dirigendo, film di cui ha anche scritto la sceneggiatura.

Oggi Deadline rivela che nel cast della pellicola, insieme a Simon Helberg (The Big Bang Theory) e Olivia Thirlby (Juno) vi saranno anche Dustin Hoffman e Candice Bergen.

La pellicola è incentrata su una madre divorziata con due figli che ritrova l’amore… nonostante la presenza ingombrante della sua famiglia disfunzionale. Dovrà convincerli a fare i bravi abbastanza tempo per un ultimo addio.

La Film Mode Entertainment di Clay Epstein sta proponendo il film ai distributori all’Americna Film Market, con lui produrranno Anne Clements e Ash Christian. Spiega Epstein:

Non vediamo l’ora di vedere questo cast portare in vita questi adorabili e interessanti personaggi. È evidente che questi incredibili attori condividono con noi l’amore per il materiale originale e non vediamo l’ora che la visione di Mayim diventi realtà.