“Non voglio. Adoro scrivere per Cap, adoro Evans. Ma credo che, proprio come nel caso di Tony, abbiamo condotto [questi eroi] in una situazione in cui non c’è più bisogno di loro. Odierei dovermi inventare qualcosa di forzato per farli tornare” ha commentato Markus.

McFeely concorda: “L’idea mi preoccupa, perché sarebbe una pugnalata alle spalle di Endgame. Si tratta di un momento così importante e così interessante nei film, perché rappresenta il momento in cui uno studio ha deciso di riporre i propri strumenti“.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

