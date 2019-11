L’ Hollywood Reporter ha intervistatoa proposito di lungometraggio con Michael Fassbender e Arnold Schwarzenegger tratto dal noto cortometraggio da lui scritto e diretto.

Il regista ha parlato con il giornale proprio dei volti più celebri della pellicola e del loro coinvolgimento, ecco un estratto:

Come diavolo hai fatto a coinvolgere Fassbender?

Aveva visto il corto e l’aveva adorato. Quando ha scoperto che il film era in sviluppo ha chiesto al suo agente di leggerne lo script. Poi ha voluto incontrarmi per parlarne e sono rimasto sconvolto. Ricordo di aver pensato: “Cosa? È il miglior attore al mondo…che sta succedendo?”. Ho preso un volo per New York, abbiamo cenato insieme e siamo subito entrati in sintonia. Ne abbiamo parlato per ore e lui ha subito afferrato il carattere del film.

Schwarzenegger sembra molto più adatto a un film come Kung Fury, ma anche lui è un colpo da maestro. Com’è andata?

Arnold è per me una grande ispirazione. Quando ho girato il cortometraggio, avevo citazioni sue sparse in giro, leggevo la sua biografia, ascoltavo i suoi discorsi. Erano cose che mi tenevano motivato. Poi il mio manager mi disse che l’avvocato di Arnold era suo amico. Chiesi se ci fosse modo di fargli vedere il cortometraggio e lui mi disse: “Sì, mi ha detto che lo ha adorato”. Non ci credevo. Poi mi ha combinato un incontro a pranzo a Los Angeles, durante il quale mi disse che aveva adorato il corto per la violenza sopra le righe e la commedia. Così gli scrissi una parte e lui l’accettò. Una cosa incredibile.