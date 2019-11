Sembra proprio che Supaidaman, l’Uomo Ragno giapponese, comparirà nel sequel di

A rivelarlo è stato Phil Lord su twitter in risposta al commento di Shannon Tindle, che nel proprio curriculum vanta film come Kubo e la spada magica.

“Ora che avete annunciato Spidey 2, SE MAI per un miracolo dovesse esserci posto per lo Spider-Man giapponese nel film, lavorerei felicemente alla sua realizzazione per voi” ha scritto Tindle.

“È già stato progettato!” ha commentato il produttore, lasciando intendere che la squadra di animatori si è già messa in moto per includere Supaidaman nel film.

Supaidaman è la versione giapponese dell’Uomo Ragno che è stata protagonista di una serie televisiva live action andata in onda in Giappone nel 1978; nella serie, Spider-Man pilota un robot gigante chiamato Leopardon.

He’s designed! — Phil Lord (@philiplord) November 5, 2019

La Sony ha annunciato che il nuovo episodio del Ragnoverso sarà al cinema l’8 aprile 2022. Per il momento non è stato annunciato chi sarà in cabina di regia, ma è probabile che il trio del primo film venga confermato.

Curiosi di vedere la versione giapponese dell’Uomo Ragno nel sequel di Spider-Man: Un nuovo universo? Ditecelo nei commenti!