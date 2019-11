, annuncia Collider , torneranno indopo aver interpretato un ruolo nel secondo film,

I due torneranno a vestire i panni di Franklin Webb e Zia Rodriguez e affiancheranno perciò ancora una volta Bryce Dallas Howard e Chris Pratt.

Le riprese di Jurassic World 3 si terranno nuovamente ai Pinewood Studios nel Regno Unito, nel Buckinghamshire, ma probabilmente anche a Malta. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) ed Emily Carmichael.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise e Mamoudou Athie, l’attore di Sorry For Your Loss su Facebook; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama della pellicola, se non che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto. L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.

