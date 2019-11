È passato ormai oltre un anno da quando è stato annunciato , e ora il cast della pellicola inizia a concretizzarsi.

Ad annunciarlo a JoBlo Michael Gross, che ha poi pubblicato su Instagram le immagini di tutti gli attori coinvolti. Non ci sarà Jamie Kennedy, ma ci saranno Jon Heder (Napoleon Dynamite), che interpreterà il braccio destro di Burt Gummer, Richard Brake, l’attrice britannica Caroline Langrishe, Jackie Cruz (Orange is the New Black) e altri ancora:

TREMORS 7 – IL CAST

Le riprese inizieranno il mese prossimo, il film potrebbe chiamarsi Tremors 7: Island Fury e secondo Production Weekly la storia ruoterà intorno al ritorno dei “letali Graboid, fatti trasportare illegalmente in un resort su un’isola da un ricco playboy che vuole dei trofei da cacciare”.

Non è ancora chiaro quando il film uscirà e soprattutto dove (magari in streaming?), vi terremo aggiornati.