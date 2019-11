, a margine della promozione stampa di, il film da lui diretto, scritto, prodotto e interpretato, ha partecipato a un intervista con Larry King , il decano dei conduttori televisivi e radiofonici statunitensi.

Durante la chiacchierata, King ha posto alla star una domanda, arrivata tramite Facebook, che recitava così: “Dopo aver interpretato Bruce Banner ne L’Incredibile Hulk, ritorneresti nell’Universo Marvel in futuro?”.

La risposta di Edward Norton è stata affermativa:

Sì, perché no? Mi sono divertito molto. Non avevo mai fatto un film del genere ed ero appropriato a una parte come quella di Bruce Banner. Così come lo è Mark Ruffalo che è fantastico. Voglio dire, io e Mark siamo venuti insieme a New York. È uno dei migliori e la gente cerca sempre di creare queste false questioni e robe del genere. Ma è come recitare l’Amleto. Con Hulk, Bill Bixby è stato grandioso, Eric Bana è stato grandioso, io spero di essere stato bravo, e Mark è grandioso. Credo si tratti di una di quelle parti in cui un sacco di bravi attori finiscono per interpretarlo.