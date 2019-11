Durante un botta e risposta al Santa Barbara International Film Festival,è tornato a parlare della lavorazione die ha alluso a una scena tagliata con Joaquin Phoenix in una vasca da bagno.

Il regista ha prima di tutto parlato del modus operandi sul set, spiegando che dopo aver terminato le riprese della giornata, lui e Phoenix iniziavano a improvvisare scene senza badare al copione:

Un’altra, invece, con Fleck in una vasca da bagno è stata tagliata perché secondo il regista avrebbe potuto causare problemi con il visto censura:

Ne abbiamo girate altre due o tre, una splendida in una vasca da bagno, ma non credo potessimo inserirla in un film vietato ai minori, non perché fosse pornografica, ma per il fatto che fosse semplicemente folle.

La sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.