La prima volta che incontrai i produttori, durante le riprese di Conjuring 2, mi dissero che l’intenzione era di girare un spin-off. Io risposi: “Va bene, giriamo questo film e poi vediamo come va”. Adoro il personaggio, è fantastico, bellissimo. È un peccato che si veda solo un pochino in Conjuring 2. Sono così emozionato all’idea di girare un film dedicato a lui, ma sono poco informato. So che hanno scritto la sceneggiatura e che sono in attesa al momento. L’intenzione c’è, ma non abbiamo ancora un programma visto che non è ancora ufficiale.

Non hanno ancora un via libera ufficiale le riprese dello spin-off dell’Universo Conjuring nato dalla mente di James Wan dedicato all’. A rivelarlo è stato proprio il suo interprete Javier Botet in un’intervista con DailyDead , che ha parlato del progetto definendolo una “fiaba oscura”.

Il prossimo capitolo del franchise, ricordiamo, sarà The Conjuring 3 in arrivo l’anno prossimo.

L’Uomo Storto (the Crooked Man) è il protagonista di una celebre filastrocca inglese che, in The Conjuring – Il caso Enfield, è stata resa così:

C’era una volta un uomo storto, Che camminava per un miglio storto. L’uomo storto venne dentro, E suonò lo storto campanello, E la sua anima storta scivolò nello storto inferno. Uccise la sua famiglia storta E si fece una risata storta.

