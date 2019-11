produrrà un nuovo film di

Era la fine di settembre quando abbiamo appreso la prima di una serie di notizie alquanto “sconvolgenti” collegate alla saga creata da George Lucas.

Già perché poi, a fine ottobre, David Benioff e D.B. Weiss – creatori della celebre serie tv dedicata al Trono di Spade – hanno abbandonato il progetto di una nuova Trilogia e la pubblicazione, da parte di Variety, di un interessantissimo report sul quello che è accaduto nel backstage di questa separazione che, lo ribadiamo, non è un licenziamento voluto da Kathleen Kennedy and co. (come nel caso di Phil Lord & Chris Miller, Josh Trank o Colin Trevorrow).

CORRELATO – Kevin Feige a ruota libera sulla storia della Marvel

Durante la sua partecipazione all’Awards Chatter Podcast dell’Hollywood Reporter, una lunga chiacchierata di circa 45 minuti fatta col popolare magazine cinematografico, Kevin Feige ha parlato, per la prima volta, del suo coinvolgimento in Star Wars senza scendere, chiaramente, nei dettagli di quello che farà o non farà e sottolineando come, secondo lui, il pubblico non sia per nulla stanco di Guerre Stellari.

Amo quel mondo e adoro l’idea di esplorare nuovi personaggi e nuovi luoghi di quell’universo. E per il momento è il massimo che vi posso dire. E non condivido la posizione di chi afferma che la gente sia stanca di Star Wars. Hanno fatto circa cinque film in cinque anni e hanno incassato più di cinque miliardi di dollari, quindi mi pare che le cose stiano andando bene. E L’Ascesa di Skywalker mi pare incredibile.

Come scriveva Variety qualche giorno fa, nonostante Kevin Feige abbia in agenda la produzione di un film della saga di Star Wars, la mossa non è stata fatta per suggerire un possibile rimpiazzo di Kathleen Kennedy alla guida della compagnia. Anzi, la posizione della potente produttrice sarebbe salda come sempre, fondamentalmente perché, nonostante l’insuccesso di Solo: A Star Wars Story e le polemiche per Gli Ultimi Jedi, 3 pellicole di Guerre Stellari su 4 hanno superato il miliardo di dollari d’incasso e le prospettive seriali del franchise su Disney+ appaiono già alquanto rosee.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!