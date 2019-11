In occasione dell’American Film Market, tenutosi qualche giorno fa, il produttore Alan Siegel ha annunciato che non è ancora giunta la fine del franchise di “Attacco al potere” dopo l’ultimo film Angel Has Fallen, visto che in realtà sono previsti ulteriori sequel.

Secondo quanto riportato da Deadline, Siegel è del parere che “la compagnia abbia previsto un quarto, un quinto e un sesto episodio” della serie di film d’azione. Ma non è tutto: in programma ci sarebbe un accordo di distribuzione dei diritti della proprietà intellettuale per favorire serie televisive internazionali.

Siegel ha precisato che l’operazione potrebbe portare a una fusione del mondo cinematografico e televisivo:

Se stringessimo un accordo con l’India, la star di quella serie potrebbe fare un’apparizione in Attacco al potere 4. Potrebbe essere un rapporto simbiotico.

Il terzo film del franchise, ricordiamo, è arrivato in Italia ad agosto. A fronte di un budget di 40 milioni di dollari, la pellicola ne ha incassati in tutto il mondo 133 milioni. Questa la sinossi:

Diretto questa volta da Ric Roman Waugh (La Fratellanza), il terzo film dell’adrenalinico franchise prende una svolta inaspettata: sarà Banning a trovarsi in fuga e braccato dalla polizia, accusato di essere un nemico dello Stato e l’autore di un tentativo di omicidio ai danni del Presidente degli Stati Uniti, interpretato dal Premio Oscar® Morgan Freeman.

Cosa ne pensate all’idea di altri sequel per Attacco al potere?