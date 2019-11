Direttamente dal servizio streaming Disney+ arrivano nuove interessanti curiosità dall’Universo Cinematografico Marvel. Online, ad esempio, è approdata una clip tratta da Assembling a Universe (speciale già annunciato nel 2014) in cui viene rivelato che, molto prima di indossare la corona come Re del Wakanda, aveva sostenuto un provino per un altro cinecomic, ovvero. Un provino per il ruolo di, più precisamente, ruolo poi andato a Dave Bautista, come sappiamo.

Potete veder la clip qua sotto:

Chadwick Boseman originally auditioned for Drax The Destroyer 😅 can’t imagine that one pic.twitter.com/1AdlqSjHdl — #REELIT (@theunclekwesi) November 12, 2019

Abbiamo rivisto Chadwick Boseman nell’UCM all’interno di Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame. Tornerà anche a vestire i panni di T’Challa in Black Panther 2, la cui uscita nelle sale americane è stata fissata al 6 maggio 2022.

Sul primo film di Black Panther

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

