Spider-Man: i live action sono i grandi assenti da Disney+

Ieri è stata la giornata di Disney+, al netto di alcune comprensibili problematiche tecniche.

La piattaforma streaming della Casa di Topolino si propone già con un catalogo interessante e con delle produzioni originali dove al momento la punta di diamante è, sicuramente, The Mandalorian, la serie TV ambientata nella galassia di Star Wars (CLICCA QUI per tutte le informazioni sullo show targato Lucasfilm).

Nel catalogo testé citato, compaiono già svariate produzioni appartenenti al celeberrimo filone dell’Universo Cinematografico della Marvel. Fra queste non figurano, e a quanto pare difficilmente figurereranno anche se mai dire mai, i film di Spider-Man con Tom Holland concepiti creativamente dalla Casa delle Idee, prodotti e distribuiti dalla Sony Pictures.

Ricky Strauss, head of content and marketing per la piattaforma della Disney, ne ha parlato con The Verge:

Amiamo i nostri amici alla Sony, ma allo stato attuale delle cose non abbiamo alcun piano per l’arrivo dei film live action di Spider-Man su Disney+. Avremo tutti gli show animati che abbiamo fatto e che saranno proposti con il banner Marvel. Ma chi può dire cosa ci riserva il futuro?

Insomma, per il momento Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home non possono comparire fra le offerte targate “Marvel Studios” di Disney+, ma, per quel che concerne il futuro, le parole dell’executive sembrano, quantomeno, aprire un piccolo spiraglio a questa possibilità. Una possibilità che, come è ovvio che accada in un business come quello dell’entertainment, potrebbe “semplicemente” basarsi su un fattore economico. La Sony e la Disney, dopo la turbolenza di agosto che aveva causato l’uscita dell’Uomo Ragno dall’UCM, hanno raggiunto un nuovo accordo in cui tanto la voce di Tom Holland quanto le voci dei e delle fan sono state fondamentali (ECCO I DETTAGLI).

In base al nuovo accordo fra le due compagnie è previsto che la Disney finanzi il 25% del budget del terzo film solitario di Spider-Man ricevendo in cambio il 25% degli incassi, mentre la Sony continuerà a ricevere una commissione per la distribuzione.

