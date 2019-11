Quasi un anno fa,, il cinecomic diinterpretato da, cominciava la sua scalata del box office internazionale.

Momoa tornerà a brandire il Tridente del supereroe DC nel sequel della pellicola previsto per il 2022. Un capitolo due che vedrà il ritorno di Amber Heard e Yahya Abdul-Mateen II e non solo: anche Patrick Wilson, come ampiamente prevedibile, tornerà in Aquaman 2 nei panni di Ocean Master.

L’attore ne ha brevemente parlato insieme all’Hollywood Reporter a margine della promozione stampa di Midway, il nuovo lumgometraggio bellico diretto da Roland Emmerich.

Mi sono state date delle indicazioni di massima, per così dire. Chiaramente, vorrei conoscere ogni dettaglio, ma ho anche un enorme rispetto per lui [James Wan, ndr.] e per il modus operandi del suo processo creativo quindi mi va bene stare fuori dai giochi finché il tutto non è giunto all’adeguato punto di sviluppo. A volte, ci sono talmente tante cose che non chiedo perché da una parte non voglio saperle e, dall’altra, perché non voglio che poi mi dica “Non te lo posso dire ancora”. Ogni tanto butto lì qualche domanda generica, tipo “Allora, che hai in mente per questa cosa?” e lui mi risponde “Sto pensando a questa cosa qua”. Ti posso dire che anche i “soli” concept di Aquaman 2 stanno spingendo più avanti il film. Qualunque cosa un’espressione come questa possa significare. Ho alcune idee su come Orm potrebbe collocarsi in mezzo a tutto ciò, ma non te ne parlerò.