Secondo quanto riportato da Deadline il registaavrebbe trovato un nuovo progetto su cui mettere le mani. Il regista si occuperà infatti dell’adattamento cinematografico di, graphic novel scritta da Ron Wimberly.

Inizialmente pubblicata da Vertigo e poi dalla Image Comics l’opera è descritta come una rivisitazione hip-hop anni ’80 dell’intramontabile classico di Shakespeare Romeo e Giulietta ma visto dl punto di vista di Tebaldo, mentre lui e il clan dei Capuleti si immergono nella violenta Brooklyn.

Lee, Wimberly e Selwyn Sefyu Hinds si stanno occupando della scrittura della sceneggiatura. Janet e Kate Zucker della Zucker Productions si occuperanno della produzione del progetto insieme a Jon Silk e a Ali Mendes.

In passato come protagonista del progetto era stato indicato Lakeith Stanfield, attore visto in Scappa – Get Out e più recentemente in Sorry to Bother You e che presto vedremo in Cena con Delitto – Knives Out.

L’ultimo progetto di Lee, ricordiamo, è BlacKkKlansman, film uscito nelle nostre sale a settembre del 2018.

