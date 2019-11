Entertainment Weely ha incontratoper parlare die visto il rischio di spoiler ha chiesto all’attrice di limitarsi a descrivere la pellicola di J.J. Abrams con tre aggettivi: l’interprete di Rey ne ha usati quattro.

“Decisamente cupo…” ha spiegato. “Ci sono momenti davvero spaventosi. E tristi. Ma anche gioiosi“. Insomma, a giudicare dalle parole dell’attrice il film sarà particolarmente intenso e non mancherà di affrontare la questione “Reylo“, ovvero il rapporto tra Rey e Kylo Ren:

Naturalmente c’è tutta la questione Reylo che ha appassionato alcune persone, mentre altre no. [Il regista J.J. Abrams] ha deciso di affrontare il tema che è molto complesso. Alcuni pensano si tratti di una relazione tossica, non è una cosa su sui si scherza e credo sia stata trattata in modo ottimo perché non è stata ignorata.

In un’altra intervista per Marie Claire come raccontato da Daily Mail, Ridley ha anche definito il set di L’Ascesa di Skywalker il migliore su cui abbia messo piede:

Era la prima volta che giravo con molta sicurezza in me stessa perché sentivo di non poter fare altro. Il terzo per me è stata l’esperienza migliore, è un film colossale per tutti. Ho avuto modo di sperimentare un po’ tutte le emozioni, tra sguardi accigliati e sorrisi. È stata una bella boccata d’aria ed è anche questo il motivo per cui me la sono goduta. Ho potuto fare un bel po’ di cose fisicamente, emotivamente, oltre a lavorare con tantissime persone.

LEGGI ANCHE – Prevendite aperte: il nostro evento ad Arcadia Cinema

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).