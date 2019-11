La scena diin cui l’Arthur Fleck diballa sulla scalinata una volta assunta l’identità del Clown Principe del Crimine si è subito imposta nell’immaginario collettivo tanto da aver trasformato la location del Bronx in “meta di pellegrinaggio” ed essere stata parodiata e omaggiata i mille modi diversi.

Se ben ricordate, durante la lavorazione di Joker a New York, la rete era stata invasa da un mucchio di foto e video di Joaquin Phoenix nelle varie riprese in esterni.

Ora su Reddit è arrivato un video relativo proprio ai giorni in cui le riprese di Joker erano in corso grazie al quale possiamo ammirare proprio la lavorazione della scena ambientata sulla scalinata fatto da qualcuno che si trovava in un appartamento con una visuale decisamente a favore della cosa:

Someone saw the scene go down in real time.🎥 reddit/azar0v

La sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.