a dominare ancora la classifica italiana giovedì, battendo tutte le nuove uscite e incassando altri 115mila euro, salendo a 2.1 milioni di euro in dieci giorni. Apre al secondo posto Le Mans ’66 – La Grande Sfida , con 110mila euro, mentre al terzo postoincassa 94mila euro (ottenendo una media molto alta) grazie alla riproposizione in sala per le scuole.

Al quarto posto troviamo Il Giorno più Bello del Mondo, con 64mila euro e un totale di 5.1 milioni di euro, mentre al quinto posto apre Zombieland – Doppio Colpo, con 62mila euro (il primo film uscì direttamente in home video, quindi non c’è un confronto da fare). Al sesto posto apre Sono Solo Fantasmi, con 48mila euro. Le altre nuove uscite si piazzano fuori dalla top-ten: 14esimo posto per Pupazzi alla Riscossa, con poco meno di diecimila euro, mentre Ailo – Un’Avventura tra i Ghiacci apre al sedicesimo con poco meno di novemila euro.