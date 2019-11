Secondo quanto riportato da Deadline (21 Jump Street, The LEGO Movie, Spider-Man: Un Nuovo Universo) svilupperanno un film per la Universal basato su un’idea originale di, scrittore noto al grande pubblico per The Martian (da cui Ridley Scott ha tratto un film).

La Universal è attualmente alla ricerca di uno sceneggiatore in grado di scrivere lo script del lungometraggio.

Tra i progetti futuri di Phil Lord e Chris Miller ci sono gli adattamenti cinematografici di Artemis – La Prima Città sulla Luna (tratto dall’opera di Andy Weir) e Cheshire Crossing, oltre a The Last Human, adattamento cinematografico di un romanzo sci-fi per bambini scritto da Lee Bacon.

