Sempre tramite Vero,ha voluto regalare ai fan alcune immagini inedite dalla lavorazione dei suoi film per la DC, dall’

Potete ammirarle qui di seguito.

Lo sceneggiatore Chris Terrio intanto ha parlato con BirthMoviesDeath del celebre montaggio di Justice League definito come “Snyder Cut” ammettendo di non averlo visto:

Ho visto la mia sceneggiatura di quello che avrebbe potuto esserci [nel montaggio originale di Snyder], ma non ho visto quella versione del film.

Sull’esistenza dell’edizione speciale ha poi spiegato:

Bella domanda! Un quesito che non ha ancora avuto una risposta soddisfacente. Immagino che esista da qualche parte, ma non me l’hanno mai mostrata e non me ne hanno mai parlato.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece.

Sono oramai anni che i fan chiedono a gran voce la diffusione del montaggio di Snyder di Justice League: vedrà mai la luce?

