ha fatto il suo debutto nell’universo cinematografico di Star Wars nei panni diin Star Wars: Il Risveglio della Forza. Abbiamo visto Maz anche in un breve frammento di Gli Ultimi Jedi, ma la domanda è: farà la sua compara anche in

Parlando con Deadline la stessa attrice ha rivelato di non aver ancora visto il film, ma in base alle sue conoscenze ha confermato che Maz Kanata ci sarà:

Non l’ho visto. Non hanno mai permesso a nessuno di vedere questo genere di cose in anticipo. Anche se, forse, non so. Vediamo come [J.J.] Abrams si sente stavolta. Non so esattamente cosa mostreranno in questo capitolo, ma da quello che ho visto ci sarò.