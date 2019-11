Alla fine, dopo settimane e settimane di polemiche, anche i registi di, i fratelli Joe e Anthony Russo, hanno detto la loro sulle critiche diai cinecomic Marvel.

I due ne hanno discusso insieme all’Hollywood Reporter.

Circa l’ormai ben nota osservazione del regista di Toro Scatenato secondo cui i film della Marvel “non sono cinema” il duo responsabile di Avengers: Endgame noto al mondo come “Russo bros.” si è espresso così con il popolare magazine:

JR: in ultima istanza, definiamo cinema un film che riesce a dare vita a un’esperienza aggregativa che riunisce le persone in maniera tale da far sì che queste possano avere un’esperienza emotiva condivisa. Quando pensiamo al successo al box-office di Avengers: Endgame, non lo leggiamo tanto come un significante di successo finanziario, ma come un significante di successo emozionale. È un film che ha avuto un impatto senza precedenti sulle platee di tutto il mondo perché si è trattato di un’esperienza narrativa condivisa specie nel modo in cui è stata fruita. A livello di emozioni provate guardandolo. Ma, a conti fatti, che ne sappiamo noi? Siamo solo due ragazzi di Cleveland, in Ohio, e “cinema” è più una parola da New York. Noi li chiamiamo film.

AR: l’altra maniera di approcciarsi alla questione è che nessuno possiede il cinema in maniera esclusiva. Noi non possediamo il cinema. Tu neanche. E nemmeno Scorsese.