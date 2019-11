La saga di(insieme a quella di) ha imposto con forza il modello produttivo della, basato su budget bassissimi (da aumentare leggermente in caso di sequel) e incassi stellari.

Il primo film del franchise, Insidious appunto, è arrivato nei cinema nel 2010 per la regia di James Wan e a fronte di una spesa produttiva di 1.5 milioni di dollari, è stato capace d’incassarne ben 97 in tutto il mondo. Finora i lungometraggi della saga sono quattro, l’ultimo dei quali, Insidious: L’Ultima Chiave, è approdato nelle sale l’anno scorso diventando, peraltro, il più redditizio dei quattro.

Durante la promozione stampa di Midway, Patrick Wilson, volto ricorrente nei film di James Wan e protagonista dei primi due horror episodi, si è detto disponibile a un eventuale ritorno nei panni di Josh Lambert, premettendo che la “condicio sine qua non” sarebbe quella di avere una storia capace di dire qualcosa di inedito su un personaggio di cui sappiamo già abbastanza.

Non guardo mai a cose come queste come esperienze chiuse in maniera definitiva. Non so cosa si potrebbe fare, ma non mi sembrava chiusa in maniera definitiva. Mi è però parso che dopo aver visto Josh Lambert posseduto e liberato non ci sia tanto altro da fargli fare. Non so dove potrebbero andare a parare con la serie, ma non chiudo mai le porte. Non c’è una grande porta rossa sbarrata.

In un’altra intervista, Lin Shaye (interprete di Elise Rainier) ha rivelato di aver sentito delle voci circa un quinti film:

Ho sentito dei rumour. Non c’è uno script per quello che so. La storia di Elise è giunta sostanzialmente a conclusione con L’Ultima Chiave. Ora è nell’Altrove. Non ci sono più prequel […] Ma per quel che ne so ce ne sarà un altro. E si baserà su una premessa differente anche per alcuni dei personaggi dei precedenti episodi. È un’idea esaltante quella che ho sentito, ma non conosco troppe informazioni in materia. So che non c’è uno script e non ci sono date di alcun tipo. Forse il prossimo anno perché, come ben sappiamo, la Blumhouse è alquanto indaffarata oggi come oggi. Ma tengo le dita incrociate.