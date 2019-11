ha di recente parlato dell’addio di Lupita Nyong’o al suo filmma ha anche detto la sua sulla “questione Marvel” partita da Martin Scorsese.

È da diversi anni che Woo vuole dirigere il rifacimento americano di The Killer, fino a qualche tempo fa era legata al progetto Lupita Nyong’o, ma l’attrice ha dovuto rifiutare per altri impegni.

“C’è stato un conflitto di impegni perché adesso è diventata così popolare” ha dichiarato da Woo all’Hawaii International Film Festival. “Abbiamo riscritto la sceneggiatura impiegando un mucchio di tempo, ma ha dovuto rinunciare a causa di un altro progetto“.

Il regista è ora alla ricerca di una nuova protagonista:

Il motivo principale per cui voglio rifare questo film è che l’assassino sarà una donna, perciò è emozionante. Darà al film un aspetto completamente diverso.

Woo è poi entrato nel dibattito aperto da Scorsese sui film dei Marvel Studios ammettendo di essere preoccupato dall’idea che “se questi film dovessero diventare fin troppo popolari, i giovani finirebbero per perdere la conoscenza del cinema“.

Ha poi aggiunto che sono diventati uno standard per i più giovani, perciò c’è la possibilità che in futuro non abbiano il desiderio di guardare quello che Scorsese definisce il vero cinema; perciò film come Lawrence d’Arabia, Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno, Arancia meccanica e 2001: Odissea nello spazio.