Sulla piattaforma streaming di Disney+ sono stati pubblicati diversi contenuti extra riguardanti, il cinecomic dei fratelli Russo. Tra il variegato materiale c’era anche una scena alternativa della sequenza ambientata su Vormir con la potete vedere qui ).

Nella scena alternativa vedevamo i due eroi scontrarsi con degli scagnozzi di Thanos. Tuttavia la scena vista al cinema ha tagliato questi ultimi per concentrarsi su Vedova Nera e Occhio di Falco e la loro “lotta per il sacrificio” per appropriarsi della Gemma dell’Anima.

Proprio sulle modifiche apportate alla sequenza i fratelli Russo hanno dichiarato:

Volevamo fare questo test finale con Vedova Nera insieme a Occhio di Falco, un personaggio molto vicina a lei. Ma durante i tagli all’improvviso lo scontro diventava tra loro e un gruppo di servi di Thanos, con i quali non avevano alcuna relazione. Quindi abbiamo iniziato a parlarne in post-produzione con il nostro montatore Jeff Ford. Abbiamo iniziato a sfornare idee: la versione migliore di questa scena non è Occhio di Falco contro la Vedova Nera? Abbiamo due eroi, nessuno dei due lascerà morire l’altro? Entrambi sanno di avere una missione che prevede che uno dei due si sacrifichi, e che questi due personaggi hanno avuto un rapporto molto ricco all’interno dell’UCM. Allora perché non mostriamo semplicemente lo scontro tra questi due?

In precedenza avevano dichiarato:

Abbiamo pensato che la scena sarebbe risultata più drammatica se due migliori amici avessero dovuto combattere l’uno contro l’altro per il diritto di sacrificarsi, per salvare l’universo. Èd è stato straziante.

Leggi anche:

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Cosa ne pensate? Potere dire la vostra nello spazio dei commenti in calce all’articolo!

FONTE: CB