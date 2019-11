Secondo quanto riportato da Deadline il regista(La Casa) sarà presto impegnato in un nuovo progetto di stampo horror scritto dae descritto come “uno Shining ambientato nella Casa Bianca”.

Questo sarà uno dei due progetti curati dal regista dopo che lui e il suo collega Rodolfo Sayagues (tramite la Bad Hombre Films) hanno stretto un accordo con la Legendary Pictures. L’altro progetto pare sia un nuovo film del franchise di Non aprite quella porta (The Texas Chain Saw Massacre), progetto scritto da Chris Thomas Devlin che Alvarez produrrà solamente.

Tra i progetti più recenti di Alvarez ricordiamo il remake di La Casa (Evil Dead), Man in the Dark (2016) e Millennium – Quello che Non Uccide (2018) con Claire Foy. Il regista, ricordiamo è ancora collegato anche a un nuovo film di Labyrinth.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!