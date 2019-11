Messo da parte il Dark Universe, la Universal ha deciso di sviluppare più film basati sui mostri, e oggi arriva la notizia che la major ha messo in sviluppo, diretto da Dexter Fletcher ( Rocketman ) e scritto da Ryan Ridley (Rick and Morty) su un’idea nientemeno che di Robert Kirkman (creatore di The Walking Dead).

Nel romanzo di Bram Stoker, R.M. Renfield è un paziente ricoverato nel manicomio del dottor Seward che si nutre compulsivamente di vari animali (dagli insetti ai volatili) convinto che più anime ingerirà più vivrà a lungo. Ha una connessione speciale con il Conte, che nei vari adattamenti cinematografici è sempre stata ampliata fino a un livello di schiavitù o quasi. Nel Dracula del 1931 venne interpretato da Dwight Frye, mentre in Dracula di Bram Stoker da Tom Waits.

Nel dare la notizia, Variety non svela alcun dettaglio sulla possibile della trama del film, che andrà ad affiancare progetti come L’Uomo Invisibile di Leigh Whannell e Dark Army di Paul Feig. A questi il sito aggiunge anche un nuovo film su Frankenstein prodotto nientemeno che da James Wan e per il quale la Universal sta cercando proprio ora un regista. Si tratta di pellicole “individuali”, tutte scollegate tra loro.