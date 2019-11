Sappiamo bene che la release di è stata posticipata al 2020 dopo le tante alle critiche all’aspetto della popolare mascotte della Sega ricevute a margine della diffusione in rete del primo trailer: in molti hanno bocciato il design di Sonic (incluso il suo stesso creatore), ironizzando sul suo aspetto antropomorfo sui social

La bagarre ha spinto la Paramount e il regista ad annunciare che avrebbero rivisto il personaggio da zero, costringendo la produzione a uno slittamento di circa tre mesi. E, una settimana abbondante fa, abbiamo potuto ammirare il risultato di tutto questo lavoro grazie al nuovo trailer che potete vedere, o rivedere, in questo articolo.

IndieWire ha pubblicato un interessante report sull’entità della spesa di questo step non previsto specificando che, in realtà, l’esborso monetario effettuato dalla Paramount sarebbe stato, a conti fatti, alquanto contenuto (per gli standard hollywoodiani). La major avrebbe speso circa 5 milioni di dollari questo perché, in buona sostanza, le animazioni di Sonic non erano state finalizzate a eccezione di quelle viste nel primo, criticatissimo, trailer. Non si è, dunque, trattato di rifare tutto il lavoro da zero, ma, sostanzialmente, di un’operazione che, per quel che concerne la parte dei VFX e delle animazioni collegate, era proprio da fare completamente.

Del cast fanno parte Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).

Sonic è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie sin dal primo titolo, che debuttò nel 1991 sul SEGA Genesis.

Sonic – Il Film sarà nei cinema statunitensi il 14 febbraio, in Italia il giorno prima.

