Il mondo lo conoscerà presto come, ma a quest’ora di 14 anni fadebuttava al cinema con un ruolo in uno dei franchise più redditizi di tutti i tempi,. L’attore, ricordiamo, fu scelto da Mike Newell per interpretare Cedric Diggory nel quarto film della saga,

“In Harry Potter c’era un ambiente davvero bello” ha raccontato a Kristien Gijbels per il podcast HFPA In Conversation. “Paragonato ai film che ho girato nel frattempo, [quello di Harry Potter] è stato il set più protettivo“.

L’attore ha motivato la sua risposta riferendosi al “modo in cui i ragazzi venivano trattati…in Harry Potter molti studiavano e lavoravano allo stesso tempo. Era un ambiente davvero accogliente e familiare“.

Tra i momenti preferiti, anche il tour promozionale:

È stato meraviglioso. Ricordo la mia prima volta a Tokyo, ero seduto in una stanza che affacciava sul panorama della città e pensavo: “Come ci sono finito qui?”.

In generale, sul film diretto da Mike Newell, ha dichiarato: “Mi piace davvero quel film…non avrei fatto l’attore se non fosse stato per quel film“.

Pattison sarà prossimamente sul set del Batman di Matt Reeves nei panni di Bruce Wayne.

