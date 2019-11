Dopo l’addio di Neill Blomkamp qualche mese fa,torna in carreggiata con Abe Forsythe, regista della commedia horror con Lupita Nyong’o The Hollywood Reporter spiega che la MGM ha ingaggiato Forsythe per dirigere RoboCop Returns, che verrà prodotto da Richard Suckle di Atlas Entertainment insieme a Ed Neumier e Michael Miner, sceneggiatori del film originali e accreditati come co-creatori del franchise. La sceneggiatura fonderà il lavoro di Neumier e Miner e la revisione di Justin Rhodes, autore dello script di Terminator: Destino Oscuro. Forsythe contribuirà nella stesura dello script definitivo.

RoboCop, diretto da Paul Verhoeven e uscito nel 1987, è diventato un classico del genere e vede per protagonista Peter Weller nei panni dell’agente Alex Murphy, ucciso in servizio e tornato in vita come cyborg che combatte il crimine. Weller è il protagonista anche del sequel del 1990, diretto da Irvin Kershner e co-scritto da Frank Miller. Un ulteriore sequel, RoboCop 3, uscì in sala nel 1993 dopo la bancarotta della Orion Pictures.

Negli anni duemila venne sviluppato un reboot affidato prima a Darren Aronofsky e infine a Jose Padilha: uscito nel 2014, ha incassato 242 milioni di dollari in tutto il mondo.

