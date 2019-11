, lo spin-off della popolare saga della Universal che ha vistocome protagonisti assoluti di una storia che li ha visto contrapposti al villain interpretato da Idris Elba, ha catturato i favori del pubblico di tutto il mondo finendo per incassare ben 758 milioni di dollari worldwide.

Il produttore del blockbuster nonché socio di The Rock nella Seven Bucks Productions ha parlato dello stato dei lavori sul sequel insieme a CB.com spiegando:

Ne stiamo parlando, siamo così felici per come è andato. Lo studio è rimasto molto soddisfatto e ci sono state tante interessanti discussioni sul dove potremmo andare a parare in seguito. Ovviamente prima c’è Fast & Furious 9, che farà grandi cose. Forse ne prenderemo alcune parti perché è un universo condiviso ed è tutta una grande opera.

E proprio in tema di “famiglia Fast & Furious”, a fine settembre The Rock ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram in cui ringraziava tutti, compreso Vin Diesel, per il successo della pellicola tendendo, di fatto, un ramoscello d’ulivo al collega con cui, da svariati mesi, c’era una certa “maretta”. Trovate maggiori dettagli in questo articolo.

A seguire la sinossi di Fast & Furious: Hobbs & Shaw, il film con The Rock:

Dopo otto film che hanno incassato quasi 5 miliardi di dollari in tutto il mondo, la serie cinematografica Fast & Furious presenta ora il suo primo film che non è un capitolo della stessa, ma una nuova storia indipendente con Dwayne Johnson e Jason Statham che tornano nei loro ruoli di Luke Hobbs e Deckard Shaw. Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs (Johnson), fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw (Statham), ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel settimo episodio del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda. Ma quando l’anarchico Brixton (Idris Elba), cyber-geneticamente potenziato, ottiene il controllo di una insidiosa arma biologica che potrebbe modificare per sempre l’umanità – e riesce a surclassare una brillante e indomita agente del MI6 (Vanessa Kirby della serie TV The Crown), che oltretutto è la sorella di Shaw – questi due nemici giurati saranno costretti ad allearsi per annientare l’unico cattivo che potrebbe essere ancor più cattivo di loro. Il film spalanca una nuova porta nell’universo di Fast propagando l’azione tipica della serie in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra e dalle desolate e tossiche lande di Chernobyl, alla lussureggiante bellezza delle Isole Samoa. Diretto da David Leitch (Deadpool 2) da una sceneggiatura del navigato architetto della narrativa della saga Chris Morgan, il film è prodotto da Morgan, Johnson, Statham e Hiram Garcia. I produttori esecutivi sono Kelly McCormick, Dany Garcia, Steven Chasman, Ethan Smith e Ainsley Davies.

