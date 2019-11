Sono state annunciate le nomination dell’edizione 2020 dei Film Indepentend Spirit Awards, che anche quest’anno danno il via ufficialmente alla stagione dei premi, e a dominare nelle 19 categorie vi sonodi Robert Eggers edi Benny Safdie & Josh Safdie con cinque candidature ciascuno.ottengono quattro candidature, mentre Clemency, Le Ragazze di Wall Street – Hustlers in San Francisco,ne ottengono tre ciascuna.

Marriage Story di Noah Baumbach è stato selezionato per il Robert Altman Award: il riconoscimento va al regista, al direttore del casting e al cast, il che impedisce agli attori di ottenere altre nomination.

Colpisce la sostanziale assenza di Waves e The Peanut Butter Falcon, pellicole tra le favorite per l’edizione di quest’anno, mentre gli ottimi risultati di film come Hustlers e ovviamente The Lighthouse, Uncut Gems e Honey Boy potrebbero dar loro grande visibilità nella stagione dei premi.

Anche per questa 35esima edizione è lo studio indipendente A24 a guidare le nomination con ben 18 candidature (l’anno scorso erano 12), Neon ne ottiene 10, Amazon 8 e Netflix 7.

La cerimonia di premiazione si terrà a Santa Monica l’8 febbraio, la sera prima degli Academy Awards. Le nomination agli Spirit Awards vengono decise da un comitato di una cinquantina di membri e successivamente votate dagli oltre 6.000 membri dell’associazione Film Independent. I film candidabili devono essere prodotti negli Stati Uniti con un budget inferiore ai 22.5 milioni di dollari.

Vi ricordiamo che un anno fa Se la strada potesse parlare vinse il premio più importante, che l’anno prima invece andò a Scappa – Get Out. I quattro anni precedenti i vincitori dello Spirit come miglior film ottennero anche il rispettivo Oscar.

Ecco le nomination agli Independent Spirit Awards:

MIGLIOR FILM



A Hidden Life

Clemency

The Farewell

Marriage Story

Uncut Gems

MIGLIOR PRIMO FILM



Booksmart

The Climb

Diane

The Last Black Man in San Francicso

The Mustang

See You Yesterday

MIGLIOR REGISTA



Robert Eggers, The Lighthouse

Alma Har’el, Honey Boy

Julius Onah, Luce

Benny Safdie, Josh Safdie, Uncut Gems

Lorene Scafaria, Hustlers

MIGLIORE ATTRICE



Karen Allen, Colewell

Hong Chau, Driveways

Elisabeth Moss, Her Smell

Mary Kay Place, Diane

Alfre Woodard, Clemency

Renee Zellwegger, Judy

MIGLIOR ATTORE



Chris Galust, Give Me Liberty

Kelvin Harrison Jr, Luce

Robert Pattinson, The Lighthouse

Adam Sandler, Uncut Gems

Matthias Schoenaerts, The Mustang

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA



Jennifer Lopez, Hustlers

Taylor Russell, Waves

Zhao Shuzhen, The Farewell

Lauren “Lolo” Spencer, Give Me Liberty

Octavia Spencer, Luce

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA



Willem Dafoe, The Lighthouse

Noah Jupe, Honey Boy

Shaif LaBeouf, Honey Boy

Jonathan Majors, The Last Black Man in San Francisco

Wendell Pierce, Burning Cane

MIGLIOR SCENEGGIATURA



Marriage Story

To Dust

Uncut Gems

Clemency

High Flying Bird

MIGLIOR PRIMA SCENEGGIATURA



Yesterday

Driveways

Blow the Man Down

Greener Grass

The Vast of Night

MIGLIOR FOTOGRAFIA



Hustlers

The Lighthouse

Honey Boy

The Third Wife

Midsommar

MIGLIOR MONTAGGIO



The Third Wife

Uncut Gems

Sword of Trust

The Lighthouse

Give Me Liberty

JOHN CASSAVETES AWARD

Burning Cane

Colewell

Give Me Liberty

Premature

Wild Nights with Emily

ROBERT ALTMAN AWARD

Marriage Story

MIGLIOR DOCUMENTARIO



American Factory

Apollo 11

For Sama

Honeyland

Island of the Hungry Ghosts

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE



Invisible Life

Les Miserables

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

Retablo

The Souvenir

PIAGET PRODUCERS AWARD

Mollye Asher

Krista Parris

Ryan Zacarias

SOMEONE TO WATCH AWARD

Rashaad Ernesto Green, Premature

Ash Mayfair, The Third Wife

Joe Talbot, The Last Black Man in San Francisco

TRUER THAN FICTION AWARD

Khalik Allah, Black Mother

Davy Rothbart, 17 Blocks

Nadia Shihab, Jaddoland

Erick Stoll & Chase Whiteside, America

ANNUAL BONNIE AWARD

Marielle Heller

Kelly Reichhardt

LuLu Wang

Fonte: sito ufficiale