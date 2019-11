Crescono gli incassi al box-office italiano: venerdì rimane in testa, con altri 357mila euro e un totale di 618mila euro in due giorni, mantenendosi in linea con il film precedente con Cetto (uscito sette anni fa),. Seconda posizione e miglior media della classifica per l’evento, con 156mila euro e un totale di 324mila euro in due giorni. Al terzo postoincassa quasi 150mila euro, salendo a 233mila euro in due giorni.

Al quarto posto Le Mans ’66 – La Grande Sfida incassa 111mila euro, con una buona tenuta rispetto a una settimana fa e un totale di 1.7 milioni di euro. Chiude la top-five Le Ragazze di Wall Street, con 95mila euro e un totale di 3.5 milioni di euro.

L’altra nuova uscita in top-ten, Countdown, incassa 59mila euro al sesto posto e sale a 92mila euro in due giorni.

