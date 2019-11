Secondo quanto riportato da Collider (Avengers: Endgame)(Hotel Rwanda) e(The Falcon and the Winter Soldier) sarebbero in trattative per entrare a far parte del cast di, nuovo dramma diretto da(Panama Papers).

Scritto da Ed Solomon (Men in Black) il film si ambienta a Detroit nel 1950. Brolin, Cheadle e Stan vestiranno i panni di un gruppo di criminali che effettuano un’invasione domestica per poi chiedersi se sono stati traditi da qualcuno.

Casey Silver (Godless) produrrà il progetto, le cui riprese sono previste per la prossima estate.

I recenti progetti di Soderbergh ricordiamo, sono Panama Papers e High Flying Bird, entrambi progetti targati Netflix, ma anche Unsane (2018) e La Truffa dei Logan (2017). Recentemente è stato anche il produttore di The Report di Scott Z. Burns e produttore esecutivo di Bill & Ted Face the Music.

Abbiamo invece visto Josh Brolin, Don Cheadle e Sebastian Stan nel colossal cinefumettistico Avengers: Endgame arrivato nelle sale il 24 aprile (qui potete trovare tutti i dettagli sull’edizione home video del cinecomic Marvel). Rimanendo in tema di Universo Marvel prossimamente vedremo Sebastian Stan in The Falcon e The Winter Soldier, serie tv targata Disney+. Mentre Josh Brolin apparirà nelò gremito cast del nuovo adattamento di Dune diretto da Denis Villeneuve. Don Cheadle apparirà invece nel cast del sequel di Space Jam insieme a LeBron James.

