Non capita spesso che un regista recensisca un suo film:ha deciso di dire la sua su Letterboxd nientemeno che su Fantastic 4 – I Fantastici Quattro , il reboot del 2015 si è tradotto in un colossale flop a causa di numerosi problemi di produzione, montaggio, marketing e distribuzione

Il regista a quanto pare è consapevole del risultato finale, e nel suo post riconosce il disastro pur ammettendo che avrebbe potuto anche essere peggio. Inutile dire che Trank parla più di sè che della pellicola, e arriva a citare Zack Snyder. Vi riportiamo la nostra traduzione della recensione:

Fant4stic… Huh.

Ok prima di tutto, pensavo che sarebbe stato FANTASTICO se avessi cercato FF2015 e non l’avessi trovato. Sotto sotto speravo non ci fosse. Ma c’era! E così eccomi qui. Comunque. Dove iniziare…

Il film è OK.

Mi aspettavo fosse molto peggio di quello che è. Non l’ho letteralmente mai rivisto dall’ultima volta, e cioè due settimane prima dell’uscita al cinema, e all’epoca ero in uno stato mentale totalmente traumatizzato. Perchè? Eh, ne parliamo un’altra volta.

Comunque, recensione:

Grande cast.

Tutti, nel film, sono grandissimi attori, e in generale c’è un film là dentro, da qualche parte. E il cast meritava di essere in QUEL film. Tutti quelli che hanno lavorato in Fant4stic chiaramente volevano fare QUEL film. Ma, alla fine, quel film non è uscito al cinema.

Avevo fatto il film in cui meritavano di essere?

Onestamente?

Non riesco a dirlo.

Quello che posso dire è che in quel film ci sono DUE film diversi che combattono per essere quel film.

C’è un #relasethetrankcut?

Non è importante.

Non sono Zack Snyder.

Zack Snyder è un navigato, iconico, leggendario regista che ci dà dentro da quando andavo al liceo.

Io? All’epoca?

Avevo 29 anni, stavo facendo il mio secondo film, in una situazione più complicata di qualsiasi situazione nella quale un regista al suo secondo film avrebbe dovuto farsi coinvolgere.

Detto questo… non mi pento di nulla.

Fa parte di me.

E spero che Peyton Reed faccia il prossimo Fantastic Four e spacchi. E che io abbia un cammeo in quel film.

Comunque, ecco qui.

Fant4stic.

PS: La mia fidanzata dice avrei dovuto recensire più il film che me stesso. La mia risposta: 🤷🏻‍♂️