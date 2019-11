Debutto importante pernegli USA: il film Disney vince infatti il weekend con 127 milioni di dollari in tre giorni, il quinto miglior esordio di sempre per il mese di novembre (e il migliore in assoluto per un film d’animazione a novembre). Si tratta di un ottimo risultato, testimoniato anche dal punteggio A- del CinemaScore, che garantirà il passaparola anche durante il lucrativo weekend lungo del Ringraziamento: non è un caso che il 70% degli spettatori fossero famiglie.

Non è tutto: a livello internazionale la pellicola ha raccolto 223.2 milioni di dollari, per un lancio globale da 350 milioni di dollari, il miglior esordio mondiale di sempre per un film d’animazione. Solo in Cina la pellicola ha raccolto 53 milioni di dollari (il doppio di quanto incassato dal primo film a fine corsa), e ha debuttato in testa a tutti i mercati in cui è uscito, a partire dal Giappone (18.2 milioni di dollari) e dal Regno Unito (17.8 milioni di dollari).

Ricordiamo che Frozen – Il Regno di Ghiaccio raccolse 400 milioni di dollari negli USA e 1.27 miliardi in tutto il mondo.

Scende al secondo posto Le Mans ’66, con 16 milioni di dollari e un totale di quasi 58 milioni di dollari, che salgono a 103 in tutto il mondo (ne è costati 97).

Apre al terzo posto Un Amico Straordinario, con 13.5 milioni di dollari, in linea con le aspettative degli analisti. Costato 25 milioni di dollari, deve ancora beneficiare di un lancio internazionale.

Quarta posizione per 21 Bridges: il film debutta con 9.3 milioni di dollari, un po’ meno del previsto (ne è costati 33).

Chiude la top-five Midway, con 4.7 milioni di dollari e un totale di 43 milioni di dollari (81 nel mondo, ne è costati 100).

Sesta posizione per Playing with Fire, con 4.6 milioni di dollari e 31 complessivi, mentre rimane al settimo posto The Good Liar con 3.3 milioni di dollari e 11.7 milioni complessivi. Crolla all’ottavo posto Charlie’s Angels, con soli 3.1 milioni di dollari e un totale di 13.9 milioni di dollari.

Al nono posto Last Christmas incassa 3 milioni di dollari e sale a 27.8 milioni complessivi, mentre chiude la top-ten Joker con 2.8 milioni di dollari e un totale di 327 milioni di dollari (1,035 miliardi nel mondo).

Fonte: BOM