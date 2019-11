Shazam! condivideranno lo stesso universo? Ovviamente sì, come confermato dal produttore Hiram Garcia nel corso della promozione di

Queste le sue parole:

Abbiamo progetti per il nostro universo DC che stiamo costruendo attorno a Black Adam, Shazam e così via per i personaggi che introdurremo in futuro. Alla fine adoriamo l’idea di un universo condiviso e crediamo che anche i fan lo amino. Amano vedere questi personaggi interagire, perciò abbiamo dei piani molto ambiziosi. Come lo faremo e come orchestreremo il tutto è in fase di definizione.

Sulla possibilità che Superman compaia nel film ha poi ammesso.

Credo che l’Universo DC sia un universo meraviglioso e ovviamente siamo aperti a tutti. Abbiamo grandi aspirazioni. Noi abbiamo un ottimo rapporto con Henry [Cavill] e lui a Dwayne sono amici. Ho sempre apprezzato l’idea, ma chi lo sa!

Dwayne Johnson intanto ha svelato di non aver ancora provato il costume visto che manca ancora un po’ all’inizio delle riprese, ma nel corso di un’intervista in compagnia di Kevin Hart per il nuovo Jumanji ha svelato un dettaglio su film:

Mostreremo la Justice Society of America in Black Adam. Magari c’è un ruolo per te lì dentro…hanno un animale domestico.

Black Adam sarà al cinema il 22 dicembre del 2021.

Il personaggio doveva inizialmente comparire come antagonista in Shazam!, ma lo studio ha deciso di percorrere un’altra strada affidando al personaggio un film tutto suo. Black Adam è infatti considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il personaggio si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.