Continuano ad approdare in rete una marea di concept art tratti dall’artbook ufficiale di. Questa volta il materiale trapelato in rete ci mostra dei look differenti di Thor, Smart Hulk e anche moltissimi concept della battaglia finale in cui possiamo vedere anche il Golia Verde contro Thanos.

Potete vedere tutte le opere cliccando sui concept qua sotto:

Leggi anche:

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely.

Cosa ne pensate? Potere dire la vostra nello spazio dei commenti in calce all’articolo!

FONTI: CBM, CBM, CBM