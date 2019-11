(The Book of Eli) dirigerà il remake deper la Warner Bros : il film, scritto da Brian Tucker (Broken City, diretto dal gemello di Albert, Allen Hughes), sarà prodotto da Erik Feig.

Il classico action movie del 1993, diretto da Andrew Davis con protagonista Harrison Ford, era basato a sua volta su una serie tv del 1963 con protagonisti David Janssen come Kimble e Barry Morse come Gerard. Venne nominato a sette Oscar, incluso miglior film: Tommy Lee Jones vinse il premio come miglior attore non protagonista. La trama ruotava attorno a un dottore (Ford) che, accusato di aver ucciso la moglie, si metteva alla ricerca del vero assassino mentre veniva braccato dalla polizia.

La nuova versione del film presenterà la storia in maniera inevita, quindi non sarà un remake diretto, anche perché anche Quibi sta sviluppando una serie sul Fuggitivo con Kiefer Sutherland e Boyd Hollbrook.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline